Посольство РФ опровергло данные о россиянах на затонувшем в Черном море судне

Посольство России в Анкаре не подтвердило информацию о российском гражданстве двух членов экипажа судна, затонувшего в Черном море у турецкого побережья.

"По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась", — рассказала РИА Новости пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова.

По ее словам, на борту судна находились 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.

ЧП произошло в 8 часов утра в 80 километрах от берега. Сухогруз типа "Волго-Балт", шедший под панамским флагом, разломился на две части и затонул.

По последним данным, жертвами крушения стали 6 человек, остальных членов экипажа удалось спасти.