Умер "политический покровитель" Биньямина Нетаньяху

В Израиле скончался бывший министр обороны Моше Аренс, считавшийся "политическим покровителем" премьера страны Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости. Экс-министр скончался в своем доме недалеко от Тель-Авива в возрасте 93 лет.

Аренс три раза занимал пост главы Минобороны, кроме того, возглавлял министерство иностранных дел Израиля и работал послом в США.

Нетаньяху написал в своем Twitter, что Аренс "творил чудеса" на занимаемых должностях, а президент страны Реуве Ривлин назвал политика одним из самых выдающихся министров обороны.