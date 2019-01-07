"Спартак" интересуется словацким полузащитником "Вулверхэмптона"

Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении словацкого полузащитника английского "Вулверхэмптона" Кристиана Герца. Сейчас 20-летний футболист выступает за "ДАК 1904" на правах аренды.

Как сообщает Чемпионат.com, трансферная стоимость словацкого полузащитника оценивается примерно в 560 тысяч евро. За основную команду "Вулверхэмптона" Герц пока не провел ни одного матча.