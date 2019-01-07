Болтон допустил переговоры с российскими политиками

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключает возможности переговоров с "российскими коллегами", которые являются сторонниками президента Сирии Башара Асада. Об этом он сообщил во время своего визита в Иерусалим, сообщает газета Wall Street Journal.

6 января советник американского президента встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Речь шла о ситуации в Сирии. В частности, Болтон подчеркнул, что США не допустят восстановления в этой стране террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Говоря о сроках вывода американский войск из Сирии, советник Трампа отметил, что это зависит от ликвидации оставшихся боевиков, а также от сроков предоставлении защиты курдам, которых поддерживает Вашингтон.