Daily Telegraph пофантазировала на тему Скрипалей

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия, вероятнее всего, остаются на территории Великобритании и даже получили работу в разведке, сообщает издание The Daily Telegraph.

В статье напоминается, что с момента их выписки из больницы Солсбери в апреле Скрипали исчезли не только для общественности и прессы, но и для друзей и семьи. Ссылаясь на свои источники, газета предполагает, что Скрипали могут проживать в южной части Англии под присмотром медиков и служб безопасности по программе защиты свидетелей. Юлия Скрипаль может оказаться ценным сотрудником для британских спецслужб и как носитель русского языка, считает источник, который цитируется в статье.

Ранее предполагалось, что Скрипали будут тайно отправлены с новыми паспортами на постоянное место жительство в "одну из стран англосаксонского мира". Но в итоге, как сообщают источники газеты, они не только не покинули Соединенное Королевство, но и сохраняют некоторые прежние контакты с внешним миром. Например, поддерживает связь с близкими друзьями. Некоторые из них даже навещали Юлию Скрипаль минувшим летом.

4 марта 2018 года Скрипали подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества типа "новичок". Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.