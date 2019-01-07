Трамп пожаловался на выдумки о себе

Дональд Трамп вновь обрушился с резкой критикой на американские СМИ. По словам президента США, газеты, журналы и новостные сайты сознательно очерняют его команду, игнорируя "очевидные успехи". Республиканец в который раз призвал журналистов быть объективными.

Трамп написал у себя в "Твиттере", что СМИ постоянно придумывают новости и ссылаются на несуществующие источники.

При этом президент США отметил, что у Америки "хорошие экономические показатели", которые "невозможно игнорировать".

В конце своей очередной твиттер-тирады Трамп назвал СМИ "настоящей оппозиционной партией".