В присутствии Порошенко Епифаний позволил себе недопустимое

В ходе праздничной рождественской службы в соборе Святой Софии в Киеве предстоятель новой структуры – Православной церкви Украины – митрополит Епифаний помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает "Интерфакс". Служба транслировалась по всем украинским телеканалам.

Согласно порядку Епифаний помянул на Великом входе предстоятелей всех православных церквей, в том числе и патриарха Кирилла. Это было сделано в присутствии украинского руководства, среди которого был и президент страны Петр Порошенко – он не раз говорил, что храмы, где молятся за предстоятеля РПЦ, не могут называться украинскими.

Сам же Порошенко по завершении Рождественской литургии обратился к православным церквям с призывом признать ПЦУ.

6 января в Стамбуле вручил Епифанию томос об автокефалии украинской церкви.