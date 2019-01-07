"Металлург" обыграл "Адмирал" и одержал шестую подряд победу в КХЛ

Матчем в Магнитогорске между местным "Металлургом" и владивостокским "Адмиралом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Максим Матушкин (9-я минута), Мэтт Эллисон (28-я) и Денис Платонов (60-я). У проигравших отличился Денис Вихарев (20-я).

"Металлург" одержал шестую подряд победу в КХЛ и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. "Адмирал" идет последним.