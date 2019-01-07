Патриарх Кирилл пообщался с "космическим долгожителем"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел сеанс видеосвязи с Международной космической станцией и поздравил космонавтов с Рождеством.

В ходе разговора с космонавтами предстоятель рассказал о том, что очень любит шведскую ходьбу и это единственный вид физической активности, который он может себе позволить. Патриарх признался, что старается заниматься каждый день и проходить не менее шести километров. Однако, когда службы проводятся дважды в день, как это происходит, к примеру, на Рождество, "я сбиваюсь с ритма", признался предстоятель.

Российский космонавт Олег Кононенко вспомнил, как патриарх рассказывал ему о занятиях шведской ходьбой и обещал приобщить к этому занятию. По мнению главы РПЦ, шведская ходьба — очень хороший вид спорта, так как не требует специального оборудования. Самое главное условие — сохранение темпа.

"Нужно обязательно стараться держать себя в форме", — отметил 72-летний патриарх.

Кононенко ответил, что и во время работы на космической станции тоже необходимо сохранять рабочий темп. "Земля не дает скучать", — сказал он.

В последние годы патриарх традиционно поздравляет российских космонавтов на орбите с Пасхой и Рождеством. Олега Кононенко, который сейчас один представляет русский сектор на МКС, патриарх уже поздравлял в 2012 году и поэтому во время последней связи назвал его "космическим долгожителем".

Космонавт поделился своими планами провести на орбите 205 суток. Посадка на Землю запланирована на 25 июня. На борту МКС вместе с российским космонавтом находятся также канадский космонавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Патриарх общался со станцией порядка 10 минут из своей резиденции, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Кононенко остался без рождественских подарков — посылка разбилась вместе с кораблем "Союз МС-10" в октябре. В ней лежал сапожок с любимыми конфетами космонавтов, а также ягоды, орехи, кетчуп и горчица. Рождество по григорианскому календарю космонавты МКС отметили копченой индейкой, бобами с картошкой и грибами, а также хлебным пудингом и засахаренным бататом на десерт.