Американский RC-135V облетел российские базы в Сирии

Американский стратегический разведывательный самолет RC-135V 7 января совершил длительный полет рядом с сирийским побережьем и расположенными там российскими базами – Хмеймим и базы материально-технического обеспечивайся ВМФ РФ в порту Тартус , сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиаресурсов.

Разведчик вылетел с базы на Крите и курсировал вдоль побережья Сирии более двух часов. Полет американский самолет совершал примерно в 60 километрах от российских баз на высоте 9,6 тысячи метров.

RC-135V предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы противовоздушной обороны, вскрытия координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и РЛС и перехвата информации.

4 января у берегов Сирии также был замечен американский самолет – разведку у российских баз проводил P-8A Poseidon.