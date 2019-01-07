Лидера габонских мятежников нашли под кроватью

Арестован лидер военных, пытавшихся осуществить переворот в Габоне и захвативших здание местной радиостанции. Двое мятежников были ликвидированы в ходе штурма, а лейтенант Келли Ондо Обианг сбежал, переодевшись в отобранную у сотрудника редакции одежду.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на RFI, беглеца нашли в одном из расположенных поблизости домов, где он "прятался под кроватью".

Теперь ситуация в стране снова под контролем.