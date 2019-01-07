Ушел из жизни писатель и ученый Николай Лисовой

Автор "Православной энциклопедии" Николай Лисовой скончался в Москве в Рождество. Писателю, поэту, историку церкви и философу было 72 года. О смерти Лисового сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.

Лисовой известен как один из авторов "Православной энциклопедии", он вел пасхальные телерепортажи из Иерусалима, на РТР — ежедневную передачу "Православный календарь". Почти 10 лет назад историк церкви защитил докторскую диссертацию по теме "Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале XX века". РПЦ наградила Николая Лисового орденами Св. Владимира III степени, Св. Даниила III степени, Макарьевской премией. Как поэт Лисовой был отмечен литературными премиями.

Отпевание Лисового пройдет 10 января в 11 часов в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.