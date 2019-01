Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии

Американцы будут выводить свои войска из Сирии "необходимыми темпами", продолжая сражаться с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в России), заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США. Кроме того, его не одобрили военные и гражданские деятели, а министр обороны Джймс Мэттис ушел в отставку, предложив главе государства найти на этот пост кого-то, кто обладает более близкими ему взглядами. Также в статье сообщалось, что Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод войск.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!.....