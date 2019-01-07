Самое страшное позади: Ваня Фокин задышал и пришел в сознание

Десятимесячный Ваня Фокин, которого спасли из-под завалов в Магнитогорске, пришел в сознание, его состояние улучшается. Об этом рассказали в московском НИИ детской хирургии и травматологии, где ребенку предстоит еще долгий курс лечения, но, по словам врачей, самое страшное уже позади.

Они уже разговаривают. Рождественское чудо или просто огромный врачебный профессионализм – 11-месячный Ваня Фокин в сознании, отключен от аппарата искусственного дыхания, то есть живет, дышит, и самое страшное позади.

Восстанавливаться еще долго — недели, может быть, месяцы. Мама будет рядом. Она сама – медсестра и понимает, какой тяжелый диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. нарушение функции почек, переохлаждение. У Вани обморожена и сломана нога — 35 часов на почти 30-градусном морозе.

Бабушка Вани молила Бога согреть ее внука. а услышали спасатели — это их тепловые трубы дали шанс крошечному ребенку.

Страшно представить, что пережили эти пожилые люди, утром 31 декабря, когда дочь со старшим ребенком, Димой, на руках, закутанная в одеяло, засыпанная песком и штукатуркой, позвонила в дверь.

Евгений был на работе, еще ничего не знал. Кинулся к дому, в гараже схватил спецовку. Как волонтер начал помогать спасателям.

35 часов отчаяния. И вдруг — по телевизору: найден младенец! Живой. Девочка. Надежды рухнули. Но вот в кадре — знакомые носочки, одеяло. Это Ваня!

Неделя борьбы за жизнь. И вот знаменитый детский доктор так просто и буднично рассказывает о чуде. "В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как подарок родителям и нам всем к Рождеству", — отметил Леонид Рошаль.