Россия предоставила консульский доступ к Полу Уилану

Россия предоставила консульский доступ к задержанному за шпионаж американцу Полу Уилану, передает "Россия 24". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что его могут навестить представители заинтересованных стран в соответствии с Венской конвенцией.

Тем временем, брат предполагаемого шпиона, Дэвид Уилан, американские дипломаты согласились возглавить консульскую деятельность, так как Пол въехал в РФ по паспорту гражданина Соединенных Штатов. Он также рассказал, что адвокат задержанного Владимир Жеребенков общается с его семьей через переводчика.

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве, о чем МИД России уведомил американскую сторону, напоминает РИА Новости. По словам родственников, он ездил в российскую столицы на свадьбу.