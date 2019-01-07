"Зенит" хочет досрочно вернуть Ригони из аренды

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в зимнее трансферное окно может досрочно вернуть аргентинского нападающего Эмилионо Ригони. Напомним, сейчас 25-летний форвард на правах аренды выступает в итальянской "Аталанте".

Ранее сообщалось, что Ригони перейдет в аргентинский "Ривер Плейт" на правах аренды с опцией выкупа, однако переговоры прошли неудачно, поэтому форвард вернется в Россию. Как сообщает "Спорт-экспресс", "Зенит" заплатит определенную сумму, чтобы прервать аренду в "Аталанте". Итальянские СМИ пишут, что она будет равняться 1 миллиону евро.

В нынешнем сезоне Ригони провел 12 матчей за "Аталанту" в чемпионате Италии и забил три мяча.