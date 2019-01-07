Павел Колобков: новый визит экспертов WADA состоится 9 января

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что 9 января эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) вновь приедут в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, ранее специалисты дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

"На данный момент все технические вопросы урегулированы, — сообщил Колобков, которого цитирует ТАСС. — И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января".

WADA на своем сайте подтвердило эту информацию. При этом глава организации Крэйг Риди отметил, что исполком WADA независимо от итогов нового визита экспертов"в ближайшее время" рассмотрит статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в сентября было условно восстановлено в правах.

Российская сторона до 31 декабря должна было предоставить базу данных, однако этого не произошло. Из-за чего главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА, что грозит российским спортсменам отлучением от участия в международных соревнованиях.

Отметим, что определяющее заседание комитета по соответствию WADA состоится 14-15 января. После этого рекомендации будут предоставлены исполкому WADA, который и вынесет окончательное решение.