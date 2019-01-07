Переговоров больше не будет: Мэй возглавит комитет по жесткому Brexit

Новый комитет кабинета министров по вопросам Brexit возглавит Тереза Мэй, сообщает канцелярия главы британского правительства.

Полное название новой структуры — Комитет по обеспечению готовности к выходу из ЕС и ведению торговли. Он будет заниматься координацией подготовки к "жесткому Brexit", а также обеспечит контакты с Брюсселем и правительствами стран ЕС при таком сценарии выхода страны из сообщества. Пока эти функции выполняет Комитет по вопросам выхода из ЕС.

В новый комитет войдет 21 человек, в том числе генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс, главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит и руководители всех министерств, которые задействованы в работе по выходу Британии из Евросоюза.

Ранее Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели телефонный разговор. Однако он не окажет никакого влияния на итог переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС. "Новых встреч не будет, потому что переговоры завершены", — отметила официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Голосование по соглашению о выходе из ЕС британский парламент проведет 15 января.