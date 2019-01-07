"Нефтехимик" победил "Торпедо" и прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду одержал победу над нижегородским "Торпедо". Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Няттинен (26-я минута), Эмиль Галимов (52-я), Андрей Нестрашил (54-я) и Павел Падакин (62-я). У проигравших отличились Денис Баранцев (24-я), Денис Паршин (33-я) и Эндрю Кейлоф (50-я).

"Нефтехимик" смог прервать восьмиматчевую серию поражений в КХЛ и сейчас с 37 очками занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. "Торпедо" с 51 баллом идет на седьмой строчке.

В другом матче игрового дня "Сочи" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 5:3 и прервал серию из трех поражений. Новосибирский клуб уступил в третий раз подряд.