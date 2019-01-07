Голландская KLM отменила рейсы в Россию и другие страны

Из-за сильного ветра авиакомпания KLM (Нидерланды) отменила 159 рейсов в Москву, Санкт-Петербург и ряд европейских городов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на NU.nl, рейсы были запланированы на 8 января, в этот день в районе аэропорта Схипхол ожидается ветер с порывами 22-25 метров в секунду.