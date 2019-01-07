Как Россия отметила Рождество

В небо над Россией из десятков тысяч церквей монастырей и часовен поднялся колокольных звон — миллионы верующих встретили один из главных христианских праздников — Рождество Христово. И в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, где службу проводил Патриарх, и в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, где присутствовал президент, и в скромной деревянной церквушке на Чукотке люди встречали праздник с одинаковым светлым чувством надежды на лучшее.

Великая Рождественская вечерня — часть большого праздничного богослужения, что продолжается в храмах и церквях с особенной рождественской ночи. В храме Христа Спасителя вечерню возглавил Патриарх Кирилл. Он облачен в зеленую мантию поверх рясы — это символ принадлежности к патриаршему сану. В первый день Рождества Предстоятель попросил молиться о преодолении раскола на Украине.

"Не перестает душа болеть за братьев наших и сестер на Украине. Просим Господа сохранить единство Церкви нашей, единство вселенского православия, чтобы никакие злые замыслы не могли его разрушить", — заявил Патриарх Кирилл.

В Петербурге верующие встречали Рождество более чем в 350 храмах города, в том числе и красивейшем Спасо-Преображенском соборе.

Это один из красивейших и старейших храмов Петербурга. Впервые упоминается в 1745 году. Никогда не закрывался для богослужений, даже в самые тяжкие времена гонений на Церковь. Здесь хранятся святыни и реликвии, в том числе и чудотворный образ Спаса Нерукотворного. Вот он, на аналое, в золотом окладе, убран цветами. Это был любимый образ Петра Великого, с которым он не расставался до последних своих дней.

Под взором Спаса Петр закладывал Петербург, сражался при Полтаве. С ним отпевали первого российского императора. Один из самых посещаемых храмов северной столицы.

Владимир Путин был крещен в этом соборе. И сегодня Рождество Христово глава государства отмечает вместе со своими земляками. Президент встает вместе со всеми. Рядом — совсем юные воспитанницы воскресной школы, что при Свято-Преображенском соборе. Служба долгая, и заметно, что девочка устала. Катюша все время оглядывается на президента. Тот просит принести для нее стул.

В рождественский сочельник президент навестил и маленьких пациентов петербургского детского хосписа. Подарки под елкой, с обратным адресом "Москва. Кремль" — для них. Петербургский детский хоспис — один из первых в России. Он открылся в 2003 году. Ребятам с тяжелейшими заболеваниями здесь помогают познавать мир, учиться. В местном храме Владимир Путин в канун Рождества поставил свечку о здравии всех детей.

А в праздничную ночь президент успевает еще пообщаться с настоятелем Свято-Преображенского собора протоиереем Николаем Брындиным. Тот показал Путину убранство храма. А на выходе Владимира Путина ждали его знакомые — девочки из воскресной школы. Попросили сфотографироваться на память.

Богослужение в храме Христа Спасителя в Москве возглавляет Патриарх Кирилл. Предстоятель служит в самом главном для Первоиераха – белом — одеянии. Оно символизирует божественный цвет. Его используют только во время самых больших церковных праздников.

На богослужении в главном храме страны — премьер Дмитрий Медведев и его супруга Светлана. Рядом — воспитанники православной гимназии, расположенной в столичном Троице-Лыкове.

Рождество — один из самых светлых и дающих надежду праздников. В этот день верующие празднуют рождение Бога в человеческом роде, когда кроткий младенец оказался сильнее всей тысячелетней истории зла и насилия, своим рождением открыв новую эру в истории человечества. Торжественные богослужения прошли во всех храмах Русской Православной Церкви.

На Чукотке, жители которой встретили праздник одними из первых, рождественская ночь выдалась морозной, а порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Но в собор Святой Живоначальной Троицы все равно пришло очень много верующих.

В Красноярске самое главное богослужение проходило в храме, названном в честь Рождества Христова. После службы верующие совершили даже крестный ход вокруг церкви, что не является строгим каноном рождественской службы, но в эту ночь верующие именно так решили выразить свою радость.

В Новосибирске Рождество встретили красивым салютом. А у Вознесенского кафедрального собора построили святой вертеп — пещеру Рождества, символического места, где родился Христос. Сам храм украсили иллюминацией по фасаду и настоящими небольшими елями внутри.

А в Якутске пещеру Рождества сделали изо льда. И рядом установили фигуры ледяных ангелов. В Преображенском кафедральном соборе города богослужения совершались на церковнославянском и якутском языках. А еще пели два хора.

Рождество — время, когда принято делать добрые дела. 7 января Патриарх Кирилл, одетый уже в черную рясу и белый куколь, повседневную одежду Первоиерарха вне богослужений, навестил пациентов в онкоцентре имени Блохина и передал центру аппарат для программируемого введения лекарств.

Со светлым Рождеством Патриарх Кирилл поздравил и российского космонавта Олега Кононенко, работающего на МКС. Это — уже сложившаяся традиция. "От всего сердца хочу пожелать вам помощи Божьей, крепости сил душевных, телесных и, конечно, успешного завершения вашей важной космической миссии", — сказал Патриарх Кирилл.

А в зале церковных соборов храма Христа Спасителя 7 января по традиции прошла Патриаршая рождественская елка. Московский Первоиерарх встретился с детьми и поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова.