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7 января 201920:13

ВМС США прокомментировали отправку Fort McHenry в Черное море

Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Большой десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри" (Fort McHenry) находится в Черном море, не нарушая норм международного права, заявил представитель ВМС США Джеффри Дорси.

По словам Дорси, корабль направился в Черное море в соответствии с Конвенцией о статусе проливов (так называемая Конвенция Монтре). Документ, принятый в 1936 году в швейцарском Монтре, восстановил суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.

Ранее сообщалось, что американский десантный корабль "Форт Макгенри" зашел в Черное море, пройдя через пролив Босфор. Его сопровождал турецкий катер береговой охраны. В понедельник "Форт Макгенри" зашел в румынский порт Констанцу. По завершении визита десантный корабль и румынский фрегат "Король Фердинанд" (Regele Ferdinand) проведут совместные учения в территориальных водах Румынии и в международных водах Черного моря, сообщает ТАСС.

 

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" ведет наблюдение за действиями американского десантного корабля в акватории Черного моря.

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