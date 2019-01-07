Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.

После его ухода бразды правления возьмет в свои руки исполнительный директор учреждения Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

Ким возглавил Всемирный банк в 2012-м, через четыре года его полномочия были продлены.