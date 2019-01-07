КХЛ. "Авангард" в гостях разгромил "Спартак"

Встречей в Москве между столичным "Спартаком" и омским "Авангардом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости победили хозяев льда со счетом 4:0, а защитник "ястребов" Евгений Медведев провел 600-й матч в КХЛ.

В составе победителей дублем отметился Тейлор Бек. Еще по шайбе забросили Кирилл Семенов и Илья Михеев. Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков отразил 29 бросков по своим воротам, оформив шестой "сухарь" в нынешнем сезоне.

Омичи занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 49 матчей. Красно-белые идут шестыми на Западе с 52 баллами.

В другой встрече дня подольский "Витязь" дома неожиданно обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 2:1.