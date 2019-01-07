Хозяин волка намеренно пускает его к детям на улице

Полиция Челябинска проводит проверку по факту нападения волка на ребенка в городском парке. Зверя там регулярно выгуливает один из местных жителей. Когда животное кинулось на мальчика, хозяина почему-то рядом не оказалось. По новому закону, принятому в декабре прошлого года, в России полностью запрещено содержание диких животных — в частных домах, квартирах и на дачах. Но — важное уточнение — это касается зверей, приобретенных уже после 1 января 2020 года.

Опасности, похоже, родители девочки не видят, но вот еще мгновение — и дикое животное валит другого малыша с ног. Зверя удается оттащить. По документам это волкособ — смесь волка и собаки, и на него не распространяется требование о наморднике. Хозяин намеренно пускает хищника к детям, говорит, воспитывает бесстрашие.

"Я хочу, чтобы они с детства ничего не боялись, а ребенку, сколько ни говори, что горячо, пока не потрогает, он не поймет этого. Вот поигрались, да, немного испугался ребенок, но все мы пугаемся и темноты, и животных", — рассуждает Сергей Панасенко, владелец контактного зоопарка.

Волки на городских улицах, львы в кальянных — мода на домашнюю экзотику не проходит.

Рыси и волки, а также другие совсем не домашние животные, столь любимые хозяевами, но так пугающие окружающих, уже скоро окажутся вне закона.

Для домашнего террариума не нужно было никаких документов. Питонов Патрика и Патрицию, живущих в компании игуаны Яши, хозяйка дикими не считает.

Большая часть таких животных попадает в Россию нелегально. Годовой объем продаж исчисляется миллиардами. На границе задерживают лишь малую часть — обезьян, рептилий и птиц редких пород.

Их продажа и содержание раньше никак не регулировались. На специальных сайтах до сих пор огромный выбор — от кенгуру и гепардов до макак и крокодилов.

"Никто их не обследует на опасные болезни. Особенно опасны приматы, а их на российском рынке очень много", — отметил Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей.

Нильские крокодилы — одни из тех, кто, наверняка, попадет в список животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень уже составляет правительство. Впервые в российском законодательстве предусмотрена конфискация диких животных.

Кто и как их будет изымать из квартир и особняков, пока неизвестно. Впрочем, новый закон разрешает оставить дома любого, даже самого опасного, хищника, если его приобрели до 2020 года.