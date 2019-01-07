В Москве двухлетний мальчик умер от неизвестной таблетки

Находясь в гостях у дедушки с бабушкой, двухлетний мальчик проглотил неизвестное лекарство и скончался, не приходя в сознание. Несмотря на своевременный вызов бригады скорой помощи и реанимационные мероприятия, усилия медиков ни к чему не привели и 6 января мальчик умер, сообщает столичный Следственный комитет.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы 4 января. Возможно, ребенок взял из коробки с лекарствами таблетку от аритмии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Отравление детей таблетками — не редкость. Ранее воспитанники детского сада Уфы отравились, достав таблетки из сумки воспитательницы.