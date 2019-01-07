Касаткина сыграет за сборную России по теннису в первом раунде Кубка Федерации

Федерация тенниса России опубликовала состав женской российской сборной на игры первого раунда Кубка Федерации-2019, который состоится в польском Зелена-Гура с 6 по 9 февраля. В заявке оказалась десятая ракета мира Дарья Касаткина.

Помимо нее в состав сборной России попали Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова. Роль капитана команды исполнит Игорь Андреев.

Россиянки начнут сезон в группе I зоны Европа/Африка (третий дивизион турнира). В нее также попали команды Болгарии, Дании, Польши, Украины, Швеции и Эстонии.

Напомним, что сборная России четырежды побеждала в Кубке Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).