"С левой задней получил": в цирке Запашного акробат упал с лошади

Акробат Артем Лохматов упал с лошади во время выполнения трюка. Об этом в своем "Инстаграме" сообщил глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный, сопроводив пост двумя видео – с падением и комментарием артиста.

"С левой задней получил", — рассказал Артем Лохматов, добавив, что "все хорошо".