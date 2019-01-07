НХЛ назвала трех звезд новогодней недели

Американский форвард "Калгари Флэймз" Джонни Годро был признан первой звездой прошедшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. За семидневный отрезок времени ему удалось набрать 11 (5 шайб + 6 передач) баллов в четырех играх.

Канадский защитник "Сан-Хосе Шаркс" Брент Бернс стал второй звездой недели. В трех матчах он записал на свой счет 9 (2+7) очков, сообщает официальный сайт НХЛ.

В тройке лучших нашлось место и вратарю "Нью-Йорк Айлендерс" Робину Ленеру. Шведский голкипер пропустил шесть шайб в трех играх, отразив в среднем 93,5% бросков.