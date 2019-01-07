Скончался старейший кавалер ордена Освобождения Ги Шармо

Умер 104-летний Ги Шармо – старейший кавалер французского ордена Освобождения. Власти Пятой республики выразили свои соболезнования в связи с его кончиной.

Ги Шармо был военным медиком, воевал против нацистов и фашистов в Италии, Ливане, Сирии, Тунисе, Франции и Эфиопии. Он специализировался на тропических болезнях и стал автором нескольких сотен медицинских статей.

Теперь в живых остались лишь четверо обладателей этой награды, уточняет ТАСС.