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7 января 201922:32

Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов

Американский лидер Дональд Трамп в своем "Твиттере" анонсировал собственное обращение к нации по безопасности. В частности, он намерен затронуть тему южной границы страны.

Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену. Демократы с ним не согласны. В результате Конгресс не может принять бюджет, в связи с чем Трамп грозит ввести в стране режим ЧП. Все это спровоцировало так называемый "шатдаун" – федеральные учреждения сократили работу.

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