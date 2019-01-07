Аргентинский тренер Мартино возглавил сборную Мексики по футболу

56-летний аргентинец Херардо Мартино назначен на пост главного тренера сборной Мексики по футболу. Он пришел на смену Хуану Карлосу Осорио, который покинул национальную команду после завершения чемпионата мира. Напомним, что мексиканцы на турнире в России дошли до 1/8 финала.

О назначении Херардо Мартино сообщил официальный сайт Федерации футбола Мексики. Аргентинский специалист в 2018 году тренировал клуб MLS "Атланта Юнайтед", вместе с которым выиграл чемпионат.

Ранее Мартино возглавлял испанскую "Барселону", ряд аргентинских и парагвайских клубов, а также сборные Аргентины и Парагвая.