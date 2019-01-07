Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон. Об этом сообщает издание Politico.

Как отмечает газета, генерал уже отказывался от поста главы оборонного ведомства в 2016-м. По мнению журналистов, поведение Кайла и Киана "особенно поразительно", так как предлагаемая позиция является одной из самых влиятельных.

1 января Джеймс Мэттис, так же известный как Бешеный пес, оставил пост министра обороны. Причиной его ухода стали разногласия с президентом по выводу войск из Сирии. Вслед за Мэттисом Пентагон покинули еще несколько человек, в том числе контр-адмирал Кевин Суини. Трамп, в свою очередь, заявил, что вывод военных из САР будет проходить "необходимыми темпами".