В Новой Москве горит автосервис

В поселке Фабрики имени первого мая (Новая Москва) загорелся автосервис. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Ранее сообщалось о том, что огнем охвачены 400 метров площади.

Горит кровля здания, где находятся автосервис и цех, уточняет РИА Новости. В настоящее время огонь локализован.

Утром 7 января в Москве также горел автосервис. ЧП произошло на Лесной улице.