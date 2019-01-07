Во Франции более тысячи "желтых жилетов" осуждены за беспорядки

Более тысячи "желтых жилетов" осуждены во Франции за беспорядки. Манифестации проходят с ноября прошлого года, напоминает РИА Новости. Задержаны порядка 5,6 тысячи человек.

Протесты "желтых жилетов" начались с требования не повышать цены на бензин и налоги на топливо. Недовольные действиями французских властей до сих пор выходят на улицы по всей стране. Их не усмиряют даже меры для успокоения обстановки, введенные Парижем.

Часто акции протеста перерастают в погромы, столкновения с полицией. Протестующие французы жгут машины, разрушают магазины, взламывают банки.