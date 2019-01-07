"ПСЖ" отдал сопернику по 1/32 финала Кубка Франции свои призовые за победу

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" решил отдать призовые деньги, полученные им за победу над "Понтиви" в 1/32 финала Кубка Франции, своему сопернику. Любопытно, что команду из пятой лиги страны тренирует воспитанник "ПСЖ" Янник Бланшар.

Как сообщает портал Paris Champions, президент "Пари Сен-Жермен" Нассер аль-Хелаифи выступил с инициативой отдать 120 тысяч евро проигравшему в Кубке Франции сопернику.

Отметим, что в Понтиви проживает около 14 тысяч человек. Местный клуб существует на субсидии из городского бюджета.