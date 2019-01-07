В Орле прорвало магистральный водопровод, два района города остались без воды

В Орле произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 900 миллиметров. В результате частично нарушена подача воды в дома, расположенные в Заводском и Советском районах города. Всего в этих районах проживает более 1000 человек, однако не все дома попали в зону отключения.

Кроме того, из-за прорыва водопровода оказалась подтоплена автостоянка рядом с ТЦ "Гринн". На место ЧП прибыли губернатор Андрей Клычков и работники администрации.

Ремонт трубопровода будет завершен к утру 8 января. В настоящее время коммунальщики локализовали прорыв.

На работе котельных авария не отразилась, передает ТАСС. Отопление жилых домов и социальных объектов производится в полном объеме. В ночь на 8 января температура воздуха в Орле составит минус 14 – минус 16 градусов.