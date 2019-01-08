Пожар в автосервисе в Новой Москве потушен

Пожар, произошедший в автосервисе поселения Рязановское на улице поселка Фабрики имени 1-го Мая (Новая Москва) полностью ликвидирован. Никто не пострадал.

Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, передает ТАСС. Горела кровля здания, в котором находятся автосервис и цех. Она частично обрушилась.