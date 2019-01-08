"Вулверхэмптон" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

В Вулверхэмптоне завершился матч 1/32 финала Кубка Англии между местной одноименной командой и "Ливерпулем". Хозяева поля добились сенсационной победы со счетом 2:1, выбив фаворита турнира на столь ранней стадии. Это поражение стало для "красных" вторым подряд.

Счет в этой встрече был открыт на 38-й минуте первого тайма, когда форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес убежал к воротам Симона Миньоле и послал мяч в дальний угол.

После перерыва Дивок Ориги отыграл гол, однако Рубен Невеш дальним ударом вновь вывел хозяев поля вперед. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп после этого вынужден был выпустить на поле Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Но даже они не смогли ничего поделать с обороной хозяев поля.

Соперник "Вулверхэмптона" по 1/16 финала Кубка Англии определится после жеребьевки.