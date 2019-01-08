Заботы Трампа: новый глава для Пентагона, шатдаун и обращение к нации

Дональд Трамп не может найти нового главу Пентагона. Об этом сообщает газета Politico. Как минимум два кандидата уже отказались занять эту должность.

Также президент США планирует выступить с телеобращением к нации. Белый дом уже обратился к ведущим каналам с просьбой выдать его в прайм-тайм.

Трамп намерен объяснить свою позицию по шатдауну, передает телеканал "Россия 24". С 22 декабря в Штатах частично не работает правительство. 800 тысяч бюджетников находятся в неоплачиваемом отпуске. Все из-за того, что демократы не дали разрешение потратить почти шесть миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее Трамп обещал из-за этого ввести в США режим чрезвычайного положения. Юристы Белого дома сейчас изучают, насколько это соответствует закону.