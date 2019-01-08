Загадочный спецпоезд: возможно, Ким Чен Ын едет в Китай

Из КНДР в Китай проследовал спецпоезд. Судя по сопровождению, высока вероятность, что в нем находится Ким Чен Ын, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап". Железнодорожный вокзал был оцеплен, дежурили спецподразделения КНР.

Если это так, то получается, что лидер КНДР решил провести совещание с китайским руководством перед своей очередной встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал "Россия 24".