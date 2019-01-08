В Россию идут аномальные морозы

В центральных регионах России в первые рабочие дни нового года ожидается усиление морозов, температура будет ниже климатической нормы. В Москве ночью будет до минус 18, а по области — и до минус 25. Днем — не выше минус 10 градусов, передает телеканал "Россия 24".

До 26 градусов ниже нуля ожидается во Владимирской и Костромской областях. Всего на 3-4 градуса теплее — в Орле и Рязани. Уже резко похолодало в Поволжье. В Самаре сейчас — минус 22. На фоне высокой влажности и слабого ветра такая температура ощущается как минус 30. Регион окутал морозный туман. Холодом веет и от пейзажей Волгоградской области: там все покрыто инеем.