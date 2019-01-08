Экипаж Николаева выиграл первый этап "Дакара" в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу. Россияне проехали дистанцию между перуанскими городами Лима и Писко за 1 час 9 минут 5 секунд.

На 18 секунд от них отстал экипаж команды Iveco во главе с голландцем Тоном ван Генугтеном. В тройку лучших попал и аргентинец Федерико Вильягра (Iveco, +53 секунды), сообщает РИА Новости.

Напомним, что 41-я по счету гонка "Дакар" впервые проходит на территории одной страны. В ней участвуют более 330 экипажей.