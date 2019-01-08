В Германии начинаются "Русские сезоны"

В Германии стартовали "Русские сезоны". Масштабный фестиваль, который продлится целый год, открыли оперная труппа, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Всего в рамках "Русских сезонов" запланировано больше 450 различных культурных мероприятий.

Самую лиричную оперу Чайковского – историю слепой дочери короля, прозревшей благодаря любви, — представляет труппа Мариинского театра. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев. Привыкший к овациям на всех мировых площадках, маэстро признается: перед выступлением в Берлинской филармонии испытывал особое волнение.

"У нас очень благородная задача, высокая цель — показать во всем богатстве, и блеске, и красоте все величие оперы Чайковского, — говорит Валерий Абисалович Гергиев, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист РФ. — Тем более, что мы открываем "Русские сезоны" в Германии в этом году".

Ольга Голодец передала немецким коллегам символ фестиваля – Жар-птицу. Так называлась и одна из первых балетных постановок, которые 100 лет назад привез в Париж Сергей Дягилев — именно тогда началась история "Русских сезонов". Его труппе рукоплескала Европа и Америка, русский стиль вошел в моду на несколько десятилетий. Затем традиция прервалась на полвека, но в последние годы — по решению президента — триумфально возродилась.

"Это будет огромное грандиозное событие, мы видим, как ждут его в Германии, какой интерес проявляют немцы на всех уровнях, — комментирует Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер правительства РФ. — Наше искусство будет представлено всесторонне. Это будут различные коллективы, и музыкальные, и хореографические. Дальше у нас будет и выставка Третьяковской галереи и Русского музея".

"Русские сезоны" — не просто фестиваль. Это своего рода энциклопедия русской культуры. Жители 77 городов Германии увидят театральные постановки и концерты, мастер-классы и кинопоказы, цирковые представления и выставки. В фестивале участвуют более ста музеев, театров и творческих коллективов нашей страны.

Российский национальный музей музыки специально к открытию подготовил выставку "Чайковский. Симфония жизни". Немецкий зритель познакомится не только с историей создания "Щелкунчика", "Пиковой дамы" и "Орлеанской девы", но и с характером самого исполняемого композитора в мире.

"Прошу обратить внимание на почерк Петра Ильича, потому что он никогда не писал черновиков, он все писал набело, — отмечает Михаил Аркадьевич Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки (РНММ). — Если он ошибался, он перечеркивал и писал сверху".

В программе – более 450 мероприятий. И, судя по тому, как Берлин встретил "Русские сезоны", взрываться овациями концертные залы Германии будут еще не раз.