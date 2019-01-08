Праздники в Туле: новогодняя столица России удивляла и радовала всех своих гостей

Десятки тысяч туристов посетили в новогодние праздники Тулу, которая в эти дни была новогодней столицей России. Для гостей и жителей города устроили ярмарки и ледовое шоу, работала гостиная Деда Мороза. Праздничную эстафету передали Рязани.

Официально праздничный марафон в новогодней столице России завершился. Целый месяц город оружейников и мастеров удивлял своей красотой, всевозможными забавами и мероприятиями не только туляков, но и гостей со всей России и даже из других стран.

По предварительным результатам анкетирования, программой “карта гостя” в рамках новогоднего проекта воспользовались более 30 тысяч туристов. 90 волонтеров встречали гостей Тулы в гостиницах, на набережной, улице Металлистов и площади Ленина. Уже сейчас можно смело сказать — праздничные дни в Туле прошли на “ура”.

Официальная церемония закрытия проекта прошла на площади Ленина. Состоялся знаменательный момент — передача символа новогодней столицы следующему региону. Снежинка, которая не тает, была выкована тульскими кузнецами в содружестве с московскими хрустальщиками. Теперь она уехала в Рязань.

"Рязань стала восьмой новогодней столицей России, — рассказывает Анна Рослякова, заместитель председателя правительства Рязанской области. — До этого почетного звания удостаивались Казань, Владимир, Вологда, Ханты-Мансийск. Торжества в новогодних столицах отмечают по-особенному — с учетом традиций празднования и местного колорита. Туле было и есть чем удивлять".

"Тула новогодняя без сомнения стала одним из запоминающихся проектов только наступившего года, — заявляет Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области. — Но то ли еще будет!"

Передача снежинки — не повод расстраиваться. Новогодняя столица продолжает радовать глаз и слух своим убранством и праздничными мероприятиями. К тому же впереди — еще Старый новый год. Туляки просто обязаны отметить его с размахом. По-другому — статус не позволяет.