С 7 по 10 января лидер КНДР находится с визитом в Китае

С 7 по 10 января лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в КНР, куда от прибыл по приглашению своего китайского коллеги Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что из КНДР в Китай движется спецпоезд, в котором может находиться некий высокопоставленный чиновник, а возможно, и сам Ким Чен Ын. На станции Даньдун, которая находится на границе двух стран, при приближении поезда была выставлена охрана и создано оцепление.

Спецпоезд с Ким Чен Ыном пересек границу и направился дальше, передает РИА Новости.

В 2018 году северокорейский лидер посещал Китай трижды: 25-28 марта, 7-8 мая и 19-20 июня. Нынешний визит он наносит в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом.