Путин: я получил звание лейтенанта как артиллерист

Владимир Путин произвел полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Он прибыл туда во время народных гуляний 7 января. На сайте Кремля опубликовано видео, где российский президент стреляет из пушки синхронно с почетным строителем России Владимиром Бендетом, который в свой 85-летний юбилей получил право на полуденный залп.

Перед выстрелами Путин поздравил Бендета с юбилеем и подарил ему ручку. Он также рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист, будучи командиром взвода управления гаубичной артиллерии.

Владимир Бендет – также артиллерист. Также он – почетный петербургский строитель, на счету которого – более тысячи объектов.

И Путин, и Бендет дважды репетировали залп, а затем, ровно за минуту до полудня, вышли на позицию. В полдень они произвели синхронные выстрелы.