"Манчестер Юнайтед" встретится с "Арсеналом" в 1/16 финала Кубка Англии

В Англии состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны. Самым интересным противостоянием станет встреча между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Четвертый раунд турнира пройдет с 25 по 28 января.

Остальные пары 1/16 финала, которые публикует Sky Sports, выглядят следующим образом: "Манчестер Сити" – "Бернли", "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм", "Уимблдон" – "Вест Хэм", "Челси" – "Шеффилд Уэнсдей"/"Лутон", "Шрусбери"/"Сток Сити" – "Вулверхэмптон", "Бристоль Сити" – "Болтон", "Миллуолл" – "Эвертон", "Донкастер" – "Олдхэм", "Брайтон" – "Вест Бромвич", "Аккрингтон" – "Дерби Каунти"/"Саутгемптон", "Мидлсбро" – "Ньюпорт", "Ньюкасл"/"Блэкберн" – "Уотфорд", "Барнет" – "Брентфорд", "Суонси" – "Джиллингем", "Портсмут" – "Куинз Парк Рейнджерс".

Напомним, что действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Челси".