Новости Спорт

Все видео этой рубрики
8 января 201904:54

Полузащитник "Реала" Кроос получил серьезную травму в игре с "Сосьедадом"

EPA

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос не смог доиграть матч 18-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" из-за травмы. На следующий день состоялось медицинское обследование футболиста, которое выявило у него серьезное повреждение.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", у Крооса диагностировали надрыв мышечного сухожилия аддуктора левой ноги. О сроках восстановления 29-летнего полузащитника "Реала" пока ничего не известно.

Напомним, что мадридская команда уступила "Сосьедаду" со счетом 0:2. Кроос покинул поле на 80-й минуте матча из-за травмы.

Сейчас

23:44

В Орле прорвало магистральный водопровод

22:14

Скончался старейший кавалер ордена Освобождения Ги Шармо

20:02

Глава Всемирного банка уходит в отставку

19:43

Голландская KLM отменила рейсы в Россию и другие страны

17:21

В присутствии Порошенко Епифаний позволил себе недопустимое

16:10

Посольство РФ опровергло данные о россиянах на затонувшем в Черном море судне

15:21

Крушение судна с россиянами: число жертв возросло до шести

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: я получил звание лейтенанта как артиллерист

Путин: я получил звание лейтенанта как артиллерист

1 час назад
С 7 по 10 января лидер КНДР находится с визитом в Китае

С 7 по 10 января лидер КНДР находится с визитом в Китае

1 час назад
Заботы Трампа: новый глава для Пентагона, шатдаун и обращение к нации

Заботы Трампа: новый глава для Пентагона, шатдаун и обращение к нации

3 часа назад
Эрдоган объявил о победе над сирийскими террористами

Эрдоган объявил о победе над сирийскими террористами

5 часов назад
Жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали 9 человек

Жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали 9 человек

2 часа назад
Как Россия отметила Рождество

Как Россия отметила Рождество

7 часов назад
Рождественское интервью Патриарха Кирилла

Рождественское интервью Патриарха Кирилла

12 часов назад
860
Порошенко добавил томос к киборгам

Порошенко добавил томос к киборгам

7 часов назад
Путин выстрелил из Д-30 и посетил усыпальницу Романовых

Путин выстрелил из Д-30 и посетил усыпальницу Романовых

8 часов назад
Самое страшное позади: Ваня Фокин задышал и пришел в сознание

Самое страшное позади: Ваня Фокин задышал и пришел в сознание

8 часов назад
Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка уходит в отставку

8 часов назад
Во Франции более тысячи "желтых жилетов" осуждены за беспорядки

Во Франции более тысячи "желтых жилетов" осуждены за беспорядки

5 часов назад
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

6 часов назад
Волочкова решила остаться на Мальдивах

Волочкова решила остаться на Мальдивах

8 часов назад
Хозяин волка намеренно пускает его к детям на улице

Хозяин волка намеренно пускает его к детям на улице

5 часов назад
Посольство РФ опровергло данные о россиянах на затонувшем в Черном море судне

Посольство РФ опровергло данные о россиянах на затонувшем в Черном море судне

12 часов назад
В Госдуме и Совфеде прокомментировали идею двукратного увеличения МРОТ

В Госдуме и Совфеде прокомментировали идею двукратного увеличения МРОТ

12 часов назад
Британские журналисты сделали новый вброс о Скрипалях

Британские журналисты сделали новый вброс о Скрипалях

6 часов назад
Абсолютный хит: "Т-34" начал неделю "на вершине горы"

Абсолютный хит: "Т-34" начал неделю "на вершине горы"

7 часов назад
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Праздники в Туле: новогодняя столица России удивляла и радовала всех своих гостей

Праздники в Туле: новогодняя столица России удивляла и радовала всех своих гостей

2 часа назад
В Германии начинаются "Русские сезоны"

В Германии начинаются "Русские сезоны"

2 часа назад
В Россию идут аномальные морозы

В Россию идут аномальные морозы

3 часа назад
Экипаж Николаева выиграл первый этап "Дакара" в зачете грузовиков

Экипаж Николаева выиграл первый этап "Дакара" в зачете грузовиков

4 часа назад
В Петербурге волонтеры спасли енотовидную собаку

В Петербурге волонтеры спасли енотовидную собаку

4 часа назад
Путин поздравил Моди с Новым годом и пожелал успеха на выборах

Путин поздравил Моди с Новым годом и пожелал успеха на выборах

6 часов назад
Скончался старейший кавалер ордена Освобождения Ги Шармо

Скончался старейший кавалер ордена Освобождения Ги Шармо

6 часов назад
ВМС США прокомментировали отправку Fort McHenry в Черное море

ВМС США прокомментировали отправку Fort McHenry в Черное море

8 часов назад
"Нефтехимик" победил "Торпедо" и прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

"Нефтехимик" победил "Торпедо" и прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

9 часов назад
Павел Колобков: новый визит экспертов WADA состоится 9 января

Павел Колобков: новый визит экспертов WADA состоится 9 января

9 часов назад
Ушел из жизни писатель и ученый Николай Лисовой

Ушел из жизни писатель и ученый Николай Лисовой

10 часов назад
Самые интересные тест-драйвы АвтоВестей 2018 года

Самые интересные тест-драйвы АвтоВестей 2018 года

14 часов назад
В телевизорах Samsung появится поддержка сервисов Apple

В телевизорах Samsung появится поддержка сервисов Apple

18 часов назад
Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

05.01.2019 12:00
Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

05.01.2019 10:58
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15