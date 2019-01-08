Порошенко портит отношения с Россией ради предвыборного пиара

Петр Порошенко намеренно портит отношения с Россией: он делает это ради предвыборного пиара. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Он отметил, что, по мнению Порошенко, обострения отношений с Россией будут работать на мобилизацию тех, кто может за него проголосовать.

Дипломат отметил, что такие действия украинского президента противоречат запросу общества на мирное урегулирование, передает РИА Новости. Существует множество непредвиденных сценариев, которые могут привести к обострению обстановки и возникновению масштабных военных операций, предупредил Грищенко. Он считает, что из-за политики Порошенко Украина отдаляется от мирного урегулирования.

Избирательная гонка на Украине началась 31 декабря 2018 года. На пост президента собираются претендовать 17 кандидатов, в том числе экс-премьер Юлия Тимошенко, депутат Надежда Савченко (ныне находящаяся в СИЗО по подозрению в терроризме), лидеры партий, технические кандидаты. Сам Порошенко пока не сообщает, пойдет ли он на второй срок. Выборы состоятся 31 марта. Избирательная кампания продлится до 3 февраля 2019 года.